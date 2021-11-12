Специальный поезд будет возить туристов из Москвы в гости к Деду Морозу в Карелии

Туристы из Москвы смогут совершить новогоднее путешествие к карельскому Деду Морозу и Снегурочке на поезде «В Карелию».

Об этом сообщили в Федеральной пассажирской компании.

Поезд будет делать остановку на станции Чална-Онежская, рядом с которой располагается вотчина Талви Укко. Продолжительность стоянки составит 5 часов, пока туристы будут гостить у Деда Мороза.

Кроме того, они смогут познакомиться с обитателями крупнейшего в России питомника ездовых собак и оленьей фермы, прокатиться на собачьей или оленьей упряжке, принять участие в различных развлекательных программах.

Кроме того, маршрутом поезда предусмотрено посещение Петрозаводска, Сортавалы и Выборга.

Рейсы запланированы на период с 3 декабря 2021 года по 25 марта 2022 года по пятницам.