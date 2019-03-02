Спецслужбы Карелии выявили жителя Сочи, распространявшего в Сети материалы по незаконному пересечению границы

Житель Сочи получил предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут подтолкнуть к преступлению.

В 2017 году Пограничное управление ФСБ России по Карелии выявило гражданина России, жителя Сочи, который в сети Интернет распространял видеоматериалы с инструктажами по незаконному пересечению государственной границы России. Об этом информирует пресс-служба Пограничного управления.

Сообщается, что наказание за указанные деяния нормативными правовыми актами страны не предусмотрено. Вместе с тем, данные видеоролики побуждали граждан к совершению противоправных действий, направленных на незаконное пересечение госграницы России и нарушение установленных на границе режимов, в том числе, на территории Карелии и Мурманской области.

Первого марта этого года указанному лицу начальником Пограничного управления было объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 и ч.1 ст. 322 УК РФ (пособничество в пересечении государственной границы РФ без действительных документов на право въезда в РФ или выезда из РФ, либо без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством РФ). Санкция по указанной статье составляет до двух лет лишения свободы.