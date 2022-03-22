Спецтехника разбила участок улицы в Петрозаводске, прохожие утопают в грязи (ФОТО)

Тяжелая техника для земляных работ на одной из улиц Петрозаводска, разбила дорогу, по которой ходят пешеходы.

Об этом рассказал один из подписчиков группы «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте. Он пожаловался на состояние участка улицы Беломорская, в районе которой идет прокладка инженерных сетей.

«Всё перекопали, машинами и тракторами разбили всю дорогу… Сейчас становится тепло, тает снег, дорога, особенно около лестницы у запасных ж/д путей, размыта так, что грязи по щиколотку и никак не пройти… Разве организация, ведущая работы, не должна обустроить проход пешеходам? Сделайте хотя бы деревянные настилы!», - говорится в подписи под фотографиями.