Спецтранспорт для раздельного сбора мусора снова проедет по улицам Петрозаводска (подробное расписание)

Полный список того, что можно сдать на переработку, опубликован в группе «Сбормобиль». Там же можно ознакомиться с информацией обо всех инициативах экозащитников.
Вырученные от акции средства идут на поддержку бездомных животных.
Организаторы напомнили горожанам о действующих противоэпидемических требованиях: при посещении точек приема вторсырья необходимо использовать маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию, а при наличии признаков респираторных заболеваний лучше остаться дома.
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