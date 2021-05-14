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Спецтранспорт для раздельного сбора мусора снова проедет по улицам Петрозаводска (подробное расписание)

Новости. Общество
14:18, 15 Мая 2021
фото: © Паблик "Сбормобиль ПТЗ"
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«Сбормобиль» и «Металлмобиль» 16 мая выйдут на свой обычный маршрут, чтобы собрать у жителей Петрозаводска макулатуру, стеклотару, определенные виды пластика и алюминий.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, расписание включает 23 остановки в разных районах города.

Полный список того, что можно сдать на переработку, опубликован в группе «Сбормобиль». Там же можно ознакомиться с информацией обо всех инициативах экозащитников.

Вырученные от акции средства идут на поддержку бездомных животных. 

Организаторы напомнили горожанам о действующих противоэпидемических требованиях: при посещении точек приема вторсырья необходимо использовать маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию, а при наличии признаков респираторных заболеваний лучше остаться дома.

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