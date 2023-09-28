«Спи спокойно, солдат», — Владимир Любарский рассказал о смерти боевого товарища

Боец отряда «Ахмат» Владимир Любарский написал стихи об убитом в ходе спецоперации боевом товарище.
Владимир Любарский в стихах рассказал печальные новости с передовой.
«Наполняя тот ящик снарядный тяжелым песком,
Он на смерть натолкнулся плечом, животом и виском.
И теперь вот землею забит искореженный рот.
Не успевший нам крикнуть — ребята, бегите, прилет!»
Эти горькие строки написал на своей странице в соцсети бывший мэр Петрозаводска.
«Воронец — 200», — сообщил Любарский.
«До дембеля ты не дотянул всего ничего. Срок окончания контракта — 8 октября. А день рождения — и того ближе, шестого», — уточнил боец отряда «Ахмат».
«Спи спокойно, солдат», — написал Владимир Любарский и добавил, что на последнем видео Воронец держит мешки, а он насыпает туда землю.
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