«Спи спокойно, солдат», — Владимир Любарский рассказал о смерти боевого товарища

Боец отряда «Ахмат» Владимир Любарский написал стихи об убитом в ходе спецоперации боевом товарище.

Владимир Любарский в стихах рассказал печальные новости с передовой.

«Наполняя тот ящик снарядный тяжелым песком,

Он на смерть натолкнулся плечом, животом и виском.

И теперь вот землею забит искореженный рот.

Не успевший нам крикнуть — ребята, бегите, прилет!»

Эти горькие строки написал на своей странице в соцсети бывший мэр Петрозаводска.



«Воронец — 200», — сообщил Любарский.

«До дембеля ты не дотянул всего ничего. Срок окончания контракта — 8 октября. А день рождения — и того ближе, шестого», — уточнил боец отряда «Ахмат».

«Спи спокойно, солдат», — написал Владимир Любарский и добавил, что на последнем видео Воронец держит мешки, а он насыпает туда землю.