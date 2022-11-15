Спикер горсовета Петрозаводска рассказала о победе над ливневыми водами, подтапливавшими «молочную кухню»

Надежда Дрейзис, спикер Петросовета и главврач Городской детской поликлиники № 1 рассказала о ремонте входа на «молочную кухню» в центре Петрозаводска.

Глава Петросовета Надежда Дрейзис рассказала о выявленном неудобстве — оказалось, что вход на «молочную кухню» первой детской поликлиники, расположенную на проспекте Ленина, подтапливают ливневые воды. Это доставляло неудобство родителям маленьких пациентов.

«Экстренно было принято решение произвести ремонтно-строительные работы, а именно установку водоотводной системы с защитной решеткой. Начальник отдела материально-технического снабжения Пирущий А.В. произвел оценку объема и сложности проведения данных работ с учетом особенностей ландшафта, на их выполнение был установлен срок одна неделя», — описала решение проблемы Надежда Дрейзис.

По словам Спикера Петросовета, ремонт был выполнен в полном объеме и в срок.