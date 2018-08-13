Спикер Госдумы не исключил отмены государственных пенсий в России

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на встрече с жителями Саратова заявил, что дальнейшее существование государственных пенсий находится под вопросом.

"Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным", — сказал он.

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