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Новости. Политика
15:01, 13 Августа 2018
фото: Вячеслва Володин/ www.ridus.ru

Спикер Госдумы не исключил отмены государственных пенсий в России

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Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на встрече с жителями Саратова заявил, что дальнейшее существование государственных пенсий находится под вопросом.

"Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным", — сказал он.

Подробности – по ссылке.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Жозеф
2018-08-13 16:14:30
Незаменимых чиновников также не существует.
grigorjev
2018-08-13 16:01:37
Изобилие "умников" не только среди анонимных писак, но и действующих политиканов. Глава РК А. Парфенчиков не знает и нарушает Конституцию Республики Карелия. Но, до сих пор сидит на посту высшего должностного лица. Спикер Госдумы не ведает прописных истин. Лень почитать Конституцию России, ст. 7.
xxxxxxx
2018-08-13 16:00:10
Никакого повышения пенсионного возраста не будет , побоятся . А этот в своем рвении услужить просто заговорился , тем более что то говорить то надо было .
goo
2018-08-13 15:54:21
ч. 2 ст. 39 Конституции РФ: "Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом".

Фед. закон п. 1 ст. 7 "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" "Право на трудовую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет".

ч. 2 ст. 55 Конституции РФ: "В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина".
deep
2018-08-13 15:43:27
Бюджет не стал дефицитным, а его таким сделали депутаты своими законами: налогами , льготами олигархам, убийством производства и далее. И почему, если человек ВСЮ жизнь платит в ПФ налоги, то его отчисления ( пенсия) считаются государственными? Да людям, за их накопления на пенсию в течение 30-40 лет и дачу их государству в пользование, надо проценты начислять. А ещё надо бы вывести кучу миллионов людей из серых зарплат. А чесать языком и страху нагонять могут, законы разумные принимать совести нет!
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