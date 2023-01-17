Спикер Госдумы поручил проработать поправки о дискредитации участников СВО

Вячеслав Володин рассмотрел предложение об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации, поступившее от руководителя ЧВК «Вагнер».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассмотрел поступившее к нему обращение руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и поручил главам профильных комитетов в срочном порядке обсудить введение уголовного наказания за дискредитацию участников боевых действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдумы.

«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин, рассмотрев обращение руководителя ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина, поручил председателям комитета по обороне Андрею Картаполову и комитета по безопасности Василию Пискареву в срочном порядке изучить вопрос о возможности внесения изменений в Уголовный кодекс РФ об установлении ответственности за дискредитацию участников боевых действий», — отмечается в сообщении.

Во вторник Пригожин обратился к Володину с просьбой проработать возможность внесения в УК РФ статьи о запрете дискредитации добровольцев, в том числе экс-заключенных, участвующих в специальной военной операции на Украине.

Как напомнили в пресс-службе, Володин ранее неоднократно подчеркивал, что все защищающие Россию военнослужащие, добровольцы, мобилизованные, участники ЧВК «Вагнер» — герои, отношение к ним должно быть уважительное.