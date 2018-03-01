Спикер Госдумы рассказал, что делать девушкам, пострадавшим от домогательств

Спикер Госдумы Вячеслав Володин впервые прокомментировал скандал вокруг председателя комитета по международным делам Леонида Слуцкого, которого обвинили в домогательствах.

"Все озвученные ситуации не могут не волновать, и никто мимо них проходить не будет. Но эту проблему нужно решать только в правовом поле. Пока одна сторона обвиняет другую, назначать виноватых без разбирательства было бы неправильно", - сказал Володин.

По его словам, пострадавшие девушки могут подать заявление в комиссию по этике с просьбой о разбирательстве, его в любом случае рассмотрят, сообщают "Ведомости".

Как отмечает РИА Новости, ранее корреспондент телеканала "Дождь", работающая в Госдуме, во время эфира с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским заявила, что член фракции Леонид Слуцкий "пристает к девушкам-журналисткам". Жириновский ответил, что впервые слышит об этом, не считает подобное поведение нормальным, и пообещал побеседовать со Слуцким на эту тему.

На сайте телеканала сообщается, что две журналистки, работающие в Госдуме, на условиях анонимности рассказали "Дождю" о домогательствах со стороны парламентария.

Сам глава комитета Госдумы по международным делам назвал обвинения поклепом и выразил уверенность в том, что руководство ГД разберется в ситуации. Слуцкий отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.