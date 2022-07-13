Спикер Госдумы рассказал о законах, вступающих в силу в августе

Спикер Госдумы Володин сообщил об увеличении с августа пенсий работающих пенсионеров

В августе вступят в силу поправки к закону об оружии, увеличатся пенсии работающих пенсионеров, а ФНС сможет передавать сведения о налогоплательщике другим лицам, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом пишет РИА Новости.

«Работающим пенсионерам будет произведен беззаявительный перерасчет страховых пенсий. Это делается ежегодно. Размер повышения индивидуален и определяется исходя из суммы страховых взносов, уплаченных работодателем в прошлом году», — приводит его слова Telegram-канал Госдумы.

Кроме того, с августа встать на учет в качестве самозанятого можно будет через портал госуслуг. Возможность регистрации получат также граждане стран ЕАЭС, ДНР и ЛНР.

ФНС получит право с разрешения налогоплательщика передавать данные о нем третьим лицам — считаться разглашением налоговой тайны это не будет.

Поправки к закону об оружии, в частности, уточняют условия приобретения охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом. Вводится также запрет на коллекционирование оружия, если не имеется права на его приобретение.