Спикер парламента Карелии добивается запрета рекламы услуг по скручиванию пробега авто

Парламент Карелии приступил к работе над проектом федерального закона, запрещающего рекламировать услуги по корректировке показаний одометров транспортных средств.

Документ размещен в базе законопроектов на официальном сайте Законодательного собрания.

Автор законопроекта – председатель парламента Элиссан Шандалович - предлагает внести изменения в закон "О рекламе". В этом случае рекламирование услуг по скручиванию пробега автомобилей будет квалифицироваться как нарушение закона и караться административными штрафами.

По мнению спикера, изменение показаний одометра надо приравнять к искажению информации с приборов учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии. Такая норма уже действует в российском законодательстве.

Подробнее об этой инициативе читайте в интернет-газете "Вести Карелии".