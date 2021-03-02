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Спикер парламента Карелии добивается запрета рекламы услуг по скручиванию пробега авто

Новости. Общество
12:44, 03 Марта 2021
фото: пресс-служба парламента Карелии
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Парламент Карелии приступил к работе над проектом федерального закона, запрещающего рекламировать услуги по корректировке показаний одометров транспортных средств.

Документ размещен в базе законопроектов на официальном сайте Законодательного собрания.

Автор законопроекта – председатель парламента Элиссан Шандалович - предлагает внести изменения в закон "О рекламе". В этом случае рекламирование услуг по скручиванию пробега автомобилей будет квалифицироваться как нарушение закона и караться административными штрафами.

По мнению спикера, изменение показаний одометра надо приравнять к искажению информации с приборов учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии. Такая норма уже действует в российском законодательстве.

Подробнее об этой инициативе читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David.
2021-03-03 13:07:57
часы больше руки :)
Саныч
2021-03-03 13:03:49
Больше забот нет.
театральный критик
2021-03-03 12:56:39
В Конституции Републики нет такого термина как спикер.
кир
2021-03-03 12:52:19
Как всё запущено "верными ленинцами" в нашей стране.
Гость
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