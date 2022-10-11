Спикер парламента Карелии обсудил с сенатором Владимиром Чижовым укрепление приграничья

Состоялась первая рабочая встреча Элиссана Шандаловича с новым сенатором от исполнительной власти Карелии Владимиром Чижовым.

В Петрозаводске состоялась первая рабочая встреча председателя Заксобрания Карелии Элиссана Шандаловича с новым сенатором от нашей республики Владимиром Чижовым. Об этом спикер республиканского парламента сообщил на своей странице в соцсети.

Как отметил Шандалович, Владимир Чижов — это дипломат с колоссальным опытом работы, который долгое время занимал высокие посты в МИД СССР, затем России. Последние 17 лет работал в Брюсселе, где представлял интересы страны в Евросоюзе. В сентябре 2022 года, став членом Совета федерации, вошел в состав комитета по обороне и безопасности в качестве первого зампредседателя.

«Безусловно, в нынешней геополитической ситуации опыт международной дипломатии Владимира Чижова для Карелии как приграничного региона очень ценен. Обсудили с сенатором необходимость укрепления и модернизации инфраструктуры приграничных территорий», — считает Элиссан Шандалович.

Также стороны обсудили другие вопросы, в том числе создание дополнительных преференций для Арктической зоны, разработку федерального проекта по защите Ладожского и Онежского озер. Владимир Чижов отметил, что некоторые из них требуют оперативного решения.