890x80
Реклама
Ипотека по программе господдержки возможна со ставкой 6,5% для всех
Сегодня 00:01
Почему важно иметь свой сайт, а не полагаться на соцсети?
Новое
Сегодня 15:38
«Когда вы уедете?»: 96-летняя участница войны неожиданно для себя осталась без дома
06.07.2022 18:20

Спикер парламента Карелии опроверг предположения о конфликте элит в регионе

Новости. Политика
16:17, 07 Июля 2022
фото: © пресс-служба Заксобрания Карелии

Новости партнеров

Председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович не видит предпосылок для возникновения противоречий между представителями политической и деловой элиты республики.

Об этом он написал на своей странице Вконтакте.

По словам спикера, с вопросом о «внутриэлитных противоречиях» к нему обратился корреспондент федерального СМИ, который сослался на публикации в телеграм-канале.

«Скажу честно, я был немного удивлен постановкой вопроса. Во-первых, о „внутриэлитных конфликтах“ в Карелии забыто, пожалуй, с тех пор, как один весьма предприимчивый карельский бизнесмен сбежал теперь уже в натовскую Финляндию. Во-вторых, надо понимать, что этот телеграм-канал является анонимным, авторы которого в силу этой причины зачастую допускают вольности и обобщения, что, к сожалению, искажает информацию. В связи с этим считаю правильным сказать о том, как обстоят дела на самом деле», — написал Шандалович.

По его мнению, о консолидации элит можно судить по ситуации, связанной с коронавирусом и западными санкциями.

«Как бы ни было сложно, республика сумела справиться с объективными трудностями. Естественно, без консолидации элит это было бы невозможно.  А к чему эти разговоры о внутриэлитных противоречиях, если нет никаких обособленных элит? Есть абсолютная консолидация вокруг задач, которые нам ставит Президент и, которые мы решаем вместе с Главой республики», — отметил председатель парламента.

Одним из показателей он назвал открытие новых предприятий и рост туристического потока в Карелию.

«Задачи эти сосредоточены на том, чтобы сохранить темпы роста и развития. У нас такой прогресс есть — иначе не приезжали бы в Карелию десятки тысяч туристов ежедневно, не открывались бы новые предприятия. И не была бы тогда Республика Карелия обозначена на карте и в рейтингах России как один из самых привлекательных для людей и бизнеса, экологически чистых и уютных регионов страны», — добавил Шандалович.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.07.2022, 09:05
Стало известно, когда в Карелии закончится 32-градусная жара
01.07.2022, 09:10
Город в Карелии стал самым дорогим из популярных направлений для отдыха в июле
03.07.2022, 12:19
В Петрозаводске сбитый автомобилем пешеход скончался на месте ДТП (ВИДЕО) 18+
04.07.2022, 10:08
Горячая вода к жителям Петрозаводска вернется вовремя, заверили в мэрии
02.07.2022, 14:33
«Пассажиры кричали»: девушка упала в обморок от боли в троллейбусе Петрозаводска
06.07.2022, 20:02
Горячая вода в большинстве домов Петрозаводска не появится раньше ночи

Чтиво

30.06.2022 09:16
Уроки выживания
«Иногда нужно почувствовать боль, чтобы почувствовать жизнь»
В рубрике «Уроки выживания» мы рассказываем о том, как пережить время нестабильности.
Жить в кайф!
27.06.2022 15:19
Куда можно выгодно и безопасно вложить свои сбережения?
27.06.2022 08:58
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.