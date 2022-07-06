Спикер парламента Карелии опроверг предположения о конфликте элит в регионе

Председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович не видит предпосылок для возникновения противоречий между представителями политической и деловой элиты республики.

Об этом он написал на своей странице Вконтакте.

По словам спикера, с вопросом о «внутриэлитных противоречиях» к нему обратился корреспондент федерального СМИ, который сослался на публикации в телеграм-канале.

«Скажу честно, я был немного удивлен постановкой вопроса. Во-первых, о „внутриэлитных конфликтах“ в Карелии забыто, пожалуй, с тех пор, как один весьма предприимчивый карельский бизнесмен сбежал теперь уже в натовскую Финляндию. Во-вторых, надо понимать, что этот телеграм-канал является анонимным, авторы которого в силу этой причины зачастую допускают вольности и обобщения, что, к сожалению, искажает информацию. В связи с этим считаю правильным сказать о том, как обстоят дела на самом деле», — написал Шандалович.

По его мнению, о консолидации элит можно судить по ситуации, связанной с коронавирусом и западными санкциями.

«Как бы ни было сложно, республика сумела справиться с объективными трудностями. Естественно, без консолидации элит это было бы невозможно. А к чему эти разговоры о внутриэлитных противоречиях, если нет никаких обособленных элит? Есть абсолютная консолидация вокруг задач, которые нам ставит Президент и, которые мы решаем вместе с Главой республики», — отметил председатель парламента.

Одним из показателей он назвал открытие новых предприятий и рост туристического потока в Карелию.

«Задачи эти сосредоточены на том, чтобы сохранить темпы роста и развития. У нас такой прогресс есть — иначе не приезжали бы в Карелию десятки тысяч туристов ежедневно, не открывались бы новые предприятия. И не была бы тогда Республика Карелия обозначена на карте и в рейтингах России как один из самых привлекательных для людей и бизнеса, экологически чистых и уютных регионов страны», — добавил Шандалович.