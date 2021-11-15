890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42

Спикер Петросовета хочет, чтобы снег с улиц убирали все — от предпринимателей до врачей

Новости. Общество
15:59, 03 Декабря 2021
фото: © Петросовет; © freepik

Новости партнеров

На борьбу с последствиями снегопадов в Петрозаводске должны выйти не только службы ЖКХ, но все организации города, считает председатель Петрозаводского городского совета Надежда Дрейзис

Ее заявление опубликовано на официальном сайте Петросовета.

«Неординарные решения в подобных ситуациях есть и они вполне реальны. Необходимо обратиться к предприятиям,  организациям  и предпринимателям Петрозаводска с просьбой о помощи. Уверена, что люди нас поддержат», — сказал Дрейзис.

Кроме работы в Петросовете она возглавляет городскую детскую поликлинику № 1 и привела ее в пример, как образец для подражания.

«Помимо своих внутренних территорий мы убираем тротуары и подходы к учреждениям. И это не считается каким-то подвигом. Главное, чтобы наши пациенты и все горожане смогли спокойно и без угрозы для здоровья прийти в поликлинику», — добавила спикер горсовета.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Paco
2021-12-03 19:30:53
Я благодарен за совет, Надежда, но он запоздал лет на десять. Свой двор и выезд из него чистим уже давно сами, дворника не держим. А уж дороги извольте содержать за счет уплаченных налогов. Не можете содержать, не можете заранее проверить подрядчика, не можете подстраховаться по прогнозу - страдайте сами, уважаемая Надежда. Ну, или сами, с лопаткой, да хоть вокруг работы.

Что за идиотские ежегодные выходки с уборкой города и дворов? Кому и за что и какие платят деньги в этой сфере? Кто ответственнен и какое он (они) понесут конкретное наказание за бардак? Сколько можно мусолить эти вопросы? Может, написать всем миром письмецо с такими и другими вопросами Надежде и попросить публично ответить на них?
Lucky Guy
2021-12-03 19:16:12
Кто все эти люди в Петросовете и зачем они живут, какова вообще цель их жизни ?
Неравнодушный
2021-12-03 18:55:19
Уважения давно уже нет к простому труду, вот и не хочет никто дворником побыть.
Саныч
2021-12-03 17:35:51
Прикольно. Не можешь организовать работу - иди работать сам и не суйся в управленцы.
насмешница
2021-12-03 17:26:32
Все неординарное у этих людей в высшей степени ординарная практика счастливых советских времен. Машин подтвердит.
Студенты в учебное время копали картошку, дети помладше убирали все от морковки до хлопка. За это даже и не платили. Это было высокое доверие общества.
Мравинскому с оркестром велели прибыть на овощебазу перебирать гнилые овощи. Говорили, что пригрозил эмиграцией. Отвязались. Но это Мравинский. Профессора университета выполняли такую работу за профессорскую зарплату.
Женщина молодая, а какие древние представления о должном.Впрочем, востребовано за неимением лучшего.
тетка
2021-12-03 17:06:34
Забыла девушка, что не в стране Советов живем.
Гражданин
2021-12-03 16:53:48
Управленец !
Может выразим ей недоверие и пусть идет снег у своего учреждения убирает ?
Смешно ее слова слышать - они только говорить умеют.
Какой позор и безобразие.
Козьма
2021-12-03 17:04:15
Гражданин, пусть работает , судя по активности , со временем к гене перейдёт .
Гражданин
2021-12-03 16:49:11
Убирают они. Конечно когда в штате есть дворники.
Или у вас педиатр перед приемом лопатой машет ?
У нас нет дворников - и мы подходы чистим.
Городские территории убирайте сами.
Зачем нам тогда Петросовет и Администрация нужны - что бы закрепить за всеми территории ?
Не справляетесь с порядком в городе - освободите должность !
Сеня
2021-12-03 16:57:21
Гражданин, погорячилась спикер видно , опыта публичности мало , неудачно вылезла хе хе
Гражданин
2021-12-03 17:10:43
Сеня, пусть детей тогда лечит.
Она возглавляет ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ власть в городе.
Какой позор.
Сеня
2021-12-03 16:48:05
Первая должна быть спикер , дайте ей лопату , будем смотреть , поднимет ли она её хм . Совсем рехнулись хм .
Hовый
2021-12-03 16:43:26
Я бы добавил сюда карнлбских учОных с пушкинской и Невского в количестве, 800 штук, блогеров, известных и не очень карельских фотографов, торговцев штанами, трактирщиков и депутатов.
Ещё комментарии
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.11.2021, 09:00
Опубликованы расценки, на сколько подорожают модели ВАЗ с 1 декабря
30.11.2021, 14:22
Известный в Карелии военный врач погиб на охоте
01.12.2021, 11:47
Неожиданно выросло число желающих переехать в Карелию ради новой работы и высокой зарплаты
01.12.2021, 10:59
Стало известно, почему экс-депутат горсовета Петрозаводска, жестоко избивший соседей, полгода ходит безнаказанным (ВИДЕО 18+)
28.11.2021, 10:24
Стало известно, кого ждет прибавка к пенсии с 1 декабря
28.11.2021, 15:35
«Бенедикт» принесет в Карелию снегопады и метели

Аналитика

Сегодня 16:42
Обществоведение
«Получил хороший урок» 2
Один из фигурантов резонансного «дорожного дела» Игорь Новокшонов вышел на свободу.
Мало денег, возьмем у народа 2
Сегодня 13:38
В районе Древлянка осваивается новый микрорайон
02.12.2021 12:38
«Идет волшебница зима»  4
01.12.2021 12:58
«Издевательство над правосудием» 18
30.11.2021 15:19
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:37
Личное мнение
Мечта Шуры Балаганова 5
Для того, чтобы почувствовать себя счастливым, среднестатистическому россиянину нужно меньше среднего заработка финна.
Вы уволены! 10
23.11.2021 14:01
Тайна ванной комнаты 3
19.11.2021 10:30
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»