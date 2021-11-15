Спикер Петросовета хочет, чтобы снег с улиц убирали все — от предпринимателей до врачей

На борьбу с последствиями снегопадов в Петрозаводске должны выйти не только службы ЖКХ, но все организации города, считает председатель Петрозаводского городского совета Надежда Дрейзис

Ее заявление опубликовано на официальном сайте Петросовета.

«Неординарные решения в подобных ситуациях есть и они вполне реальны. Необходимо обратиться к предприятиям, организациям и предпринимателям Петрозаводска с просьбой о помощи. Уверена, что люди нас поддержат», — сказал Дрейзис.

Кроме работы в Петросовете она возглавляет городскую детскую поликлинику № 1 и привела ее в пример, как образец для подражания.

«Помимо своих внутренних территорий мы убираем тротуары и подходы к учреждениям. И это не считается каким-то подвигом. Главное, чтобы наши пациенты и все горожане смогли спокойно и без угрозы для здоровья прийти в поликлинику», — добавила спикер горсовета.