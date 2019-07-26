Спикер Петросовета рассказал, какие улицы ждет ремонт по наказам горожан

В рамках программы "Безопасный Петрозаводск" на опасных участках городских дорог устанавливаются дублирующие знаки "Пешеходный переход" и ведется ремонт асфальта.

При определении мест и объемов работ, учитываются пожелания самих граждан, обратившихся со своими предложениями к инициатору программы – председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку.

В целях повышения безопасности до конца сезона на улицах, проезжая часть которых имеет две и более полосы в одном направлении, устанавливаются дополнительные обозначения пешеходных переходов. Работы проводит подрядная организация ООО "Онегодорзнак".

По словам начальника управления городского хозяйства и транспорта Андрея Бекелева, в перечень вошли 20 объектов. Среди них: наб. Варкауса – ул. Мурманская, наб. Варкауса – ул. Московская, наб. Варкауса – ул. Ленинградская, пр. Карельский – пр. Комсомольский, Ключевское ш. (в районе ул. Щербакова), пр. Комсомольский, 25, пр. Ленина – ул. Герцена, пр. Лесной, 29, пр. Лесной – ул. Чапаева (через пр. Лесной со стороны радиозавода), ул. Чапаева – ул. Островского, ул. Чапаева – ул. Фурманова, ул. Чапаева, 104, ул. Чапаева – ул. Софьи Ковалевской, ул. Чапаева – пр. Лесной (через ул. Чапаево со стороны ул. Ватутина), пр. Октябрьский - ул. Грибоедова, пр. Ленина, 37, а также пр. Первомайский, 78 (в районе Хлебозавода) и пр. Октябрьский,3. Места для установки дорожных знаков согласованы администрацией города, ОГИБДД и Петросоветом с учетом заявок горожан, направленных в адрес комплексной программы «Безопасный Петрозаводск».

Помимо этого, на магистралях в разных районах карельской столицы стартовал второй этап ямочного ремонта асфальта, который выполняет подрядная организация ИП Мосоян Р.С. Выполняется подготовка к асфальтированию на аварийных отрезках улиц Лесная, Ленинградская, Герцена, Калевалы, Лизы Чайкиной и на перекрестке улиц Калинина и Казарменской. На сегодняшний день завершена укладка нового дорожного покрытия участка проезда Тидена (от Вытегорского шоссе до дома № 1). На данные улицы также поступали многочисленные жалобы от петрозаводских водителей и пешеходов.

- Главная цель, которая была поставлена при разработке комплексной программы "Безопасный Петрозаводск", - это консолидировать усилия и совместно с горожанами, петрозаводской администрацией и депутатским корпусом Петросовета определить "болевые" точки и четкий перечень задач, которые нужно решить. Значительную часть из поступивших от населения заявок, связанных с уличным освещением, ремонтом улиц и учебных заведений, установкой новых светофоров и повышением безопасности дорожного движения, удастся реализовать уже до конца этого года, - сказал Боднарчук.