Спикер Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович проголосовал у себя на родине

Председатель Заксобрания республики Элиссан Шандалович принял участие в голосовании в родном Медвежьегорске.

Спикер карельского парламента Элиссан Шандалович проголосовал на выборах в родном Медвежьегорске вместе с родителями - Раисой Семеновной и Владимиром Михайловичем. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

«Сегодня началось трехдневное голосование на выборах – очень ответственный для всех нас шаг. Наши земляки в Медвежьегорске тоже активно голосуют, настроение у всех приподнятое. Люди ощущают причастность к важным решениям, ведь все мы хотим дальнейшего развития и укрепления суверенитета нашей страны, лучшего будущего для наших детей и внуков. Для этого России нужна сильная Государственная Дума, а нашей республике - сильный парламент, нужны ответственные и авторитетные люди, которые держат свое слово и подтверждают его конкретными делами. Уверен, что каждый из нас, делая свой выбор, будет опираться именно на эти убеждения», - поделился Элиссан Шандалович.

17 сентября в Карелии стартовало трехдневное голосование на выборах в Государственную Думу и Законодательное Собрание республики. Также в республике проходит ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петрозаводский городской совет. Голосование будет идти 17, 18 и 19 сентября. Избирательные участки открыты ежедневно с 8.00 до 20.00.