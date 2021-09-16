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Спикер Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович проголосовал у себя на родине

Новости. Общество
12:47, 17 Сентября 2021
фото: Информационное управление аппарата Заксобрания Республики Карелия

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Председатель Заксобрания республики Элиссан Шандалович принял участие в голосовании в родном Медвежьегорске.

Спикер карельского парламента Элиссан Шандалович проголосовал на выборах в родном Медвежьегорске вместе с родителями - Раисой Семеновной и Владимиром Михайловичем. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

«Сегодня началось трехдневное голосование на выборах – очень ответственный для всех нас шаг. Наши земляки в Медвежьегорске тоже активно голосуют, настроение у всех приподнятое. Люди ощущают причастность к важным решениям, ведь все мы хотим дальнейшего развития и укрепления суверенитета нашей страны, лучшего будущего для наших детей и внуков. Для этого России нужна сильная Государственная Дума, а нашей республике - сильный парламент, нужны ответственные и авторитетные люди, которые держат свое слово и подтверждают его конкретными делами. Уверен, что каждый из нас, делая свой выбор, будет опираться именно на эти убеждения», - поделился Элиссан Шандалович.

17 сентября в Карелии стартовало трехдневное голосование на выборах в Государственную Думу и Законодательное Собрание республики. Также в республике проходит ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петрозаводский городской совет. Голосование будет идти 17, 18 и 19 сентября. Избирательные участки открыты ежедневно с 8.00 до 20.00.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
тетка
2021-09-17 13:23:16
Ой, заболел, наверное. Комментарии открыты.
NEZITIC
2021-09-17 13:11:03
у протестунов днище вырвет
Off
2021-09-17 13:10:22
Кинул бабу Валю...))
Митрофан
2021-09-17 13:07:42
Родина там его , там бы ему и жить , людей лечить . Так нет .....
Mike
2021-09-17 13:07:42
За себя?
David.
2021-09-17 12:54:47
Вот там бы и остался!
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