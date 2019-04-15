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Новости. Общество
07:15, 15 Апреля 2019
фото: правительство Карелии

Список некачественных домов для переселенцев из аварийного фонда Карелии будет готов к 1 мая

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Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил провести мониторинг жилья, построенного для переселенцев из аварийного фонда, которое не соответствует нормам.

Об этом Парфенчиков сообщил полпреду президента в СЗФО Александру Гуцану во время визита последнего в Петрозаводск. Гуцан в карельской столице осмотрел дома, построенные по программе переселения из аварийного фонда

Парфенчиков рассказал, что наряду с домами высокого качества, в районах республики есть дома, построенные с нарушениями технологий. По словам руководителя региона, к 1 мая будет подготовлен мониторинг данных объектов с тем, чтобы в течение года устранить все замечания.

За 2014-2018гг в Карелии годы расселено более 8 тысяч человек из аварийного жилья. В текущем году начался новый этап реализации указанной программы.

"Перед регионом стоит масштабная задача по расселению более 9 тысяч человек из 159 тысяч кв. метров аварийного жилья. Необходимо максимально ответственно подойти к выполнению данной программы", - сказал Александр Гуцан.

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