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Новости. Криминал
16:07, 27 Апреля 2018

Спонсор пьяной гулянки в Питкяранте лишился денег, заснув во время застолья

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В отношении жителя Петрозаводска возбуждено уголовное дело по факту кражи крупной суммы денежных средств, сообщает МВД Карелии.

В Питкярантском районе компания местных жителей устроила застолье. 37-летний мужчина оплачивал спиртное и продукты своей банковской картой, а также передавал ее знакомым, которые ездили в магазин, когда стол опустел. Мужчина уснул, а когда проснулся, понял, что все разошлись, и тоже отправился домой. Через несколько дней к нему пришел один из участников застолья и вернул банковскую карту, объяснив, что сразу забыл это сделать. А спустя еще какое-то время из банка, выдавшего карту, пришло уведомление о задолженности по кредитному счету.

Заявитель сперва предположил, что деньги мог снять тот самый знакомый, который вернул карту спустя несколько дней. Но как выяснили полицейские все оказалось запутаннее.

Когда потерпевший уснул, вечер для других участников застолья не закончился - они лишь сменили место, потом другое и в результате оказались в Петрозаводске, где жил знакомый их земляк. Он узнал, что у нежданных гостей имеется чья-то кредитная карта, а ему как раз нужна была крупная сумма. Воспользовавшись удобным моментом, мужчина сходил к банкомату и снял более 77 тысяч рублей.

В настоящее время 34-летний подозреваемый, ранее не имевший проблем с законом, дал признательные показания и обязуется возместить ущерб.

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