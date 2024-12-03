Спор о земле в Карелии привел к оскорблениям и суду

Пенсионерка в Прионежском районе добилась компенсации причиненных во время ссоры нравственных страданий.

В Петрозаводском городском суде было рассмотрено административное дело о взыскании морального вреда. Об этом сообщили на сайте судебной инстанции.

В августе 2023 года в деревне Педасельга Прионежского района две соседки поспорили о границах смежных участков. Одна из них оскорбила свою оппонентку и позже, в ноябре 2023 года, была привлечена к административной ответственности. Ей был назначен штраф — 3 тысячи рублей. А еще позже прокурор обратился в суд в интересах истца для взыскания компенсации морального вреда вследствие причинения потерпевшей в ходе инцидента нравственных страданий.

В итоге суд взыскал компенсацию морального вреда — 15 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу.