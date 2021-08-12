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Спортивную площадку восстановят в отдаленном районе Петрозаводска

Новости. Общество
16:17, 13 Августа 2021
фото: Баренц групп

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В районе Сулажгорского кирпичного завода восстановят спортивную площадку после обращения жителей к куратору СКЗ, заместителю мэра Петрозаводска Андрею Кузьмину.

Об этом сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети. Он рассказал, что местные жители обратились к куратору района СКЗ, председателю комитета градостроительства и землепользования Андрею Кузьмину с просьбой о создании места для занятия спортом. В итоге было принято решение совместно с компанией «Баренц групп» восстановить старый стадион.

«На территории района есть старый заброшенный стадион. Благодаря поддержке бизнеса — компании „Баренц групп“ — в ближайшее время там разровняют участок, отсыпят его, восстановят футбольные ворота, зальют площадку с резиновым покрытием и установят баскетбольное кольцо. Эти работы должны закончиться до конца лета. Планируется еще площадка с уличными тренажерами. Правда, их поставка ожидается чуть позже», — заявил Владимир Любарский.

Он пояснил, что работа по восстановлению стадиона — «пример социально ответственного бизнеса, готового делать город благоустроенным и комфортным».

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Комментарии

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леха
2021-08-13 16:48:01
Установят баскетбольное кольцо. Вы серьезно ? :) А прокат ходуль не откроют случаем ?
Гость
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