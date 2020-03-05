Спортивный квест пройдет на Комариной тропе в Петрозаводске

Горожан 7 марта приглашают поучаствовать в квесте, сообщили в Минспорта Карелии.

В 12.00 на Комариной тропе школа скандинавской ходьбы ScandiKarjala и ЖК "Александровский" проведут квест.

В программе:



- разминка в стиле скандинавской ходьбы;

- квест по ближайшим историческим местам Петрозаводска (команды от 3 человек);

Квест можно будет пройти пешком, бегом или с палками для скандиходьбы.

Организаторы подготовили для победителей вкусные призы.

Участие – бесплатное.



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