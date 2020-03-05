Спортивный квест пройдет на Комариной тропе в Петрозаводске

Горожан 7 марта приглашают поучаствовать в квесте, сообщили в Минспорта Карелии.
В 12.00 на Комариной тропе школа скандинавской ходьбы ScandiKarjala и ЖК "Александровский" проведут квест.
В программе:
- разминка в стиле скандинавской ходьбы;
- квест по ближайшим историческим местам Петрозаводска (команды от 3 человек);
Квест можно будет пройти пешком, бегом или с палками для скандиходьбы.
Организаторы подготовили для победителей вкусные призы.
Участие – бесплатное.
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