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Спортивный квест пройдет на Комариной тропе в Петрозаводске

Новости. Спорт
17:20, 05 Марта 2020
фото: © паблик "Школа скандинавской ходьбы ScandiKarjala"
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Горожан 7 марта приглашают поучаствовать в квесте, сообщили в Минспорта Карелии.

В 12.00 на Комариной тропе школа скандинавской ходьбы ScandiKarjala и ЖК "Александровский" проведут квест.

В программе:

- разминка в стиле скандинавской ходьбы;
- квест по ближайшим историческим местам Петрозаводска (команды от 3 человек);

Квест можно будет пройти пешком, бегом или с палками для скандиходьбы.

Организаторы подготовили для победителей вкусные призы. 

Участие – бесплатное.

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