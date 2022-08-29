Спортсмен из Карелии пробежал 225 км за 24 часа на Кубке России

Алексей Самуков выступил на Кубке России в беге на 24 часа.

По сообщению Минобразования и спорта Карелии, 17–18 сентября в Череповце состоялся Кубок России в беге на 24 часа. Нашу республику на состязании представлял Алексей Самуков.

По итогам старта Алексей показал достойный результат — 225 км 750 метров (564 круга по стадиону). Карельский легкоатлет выполнил норматив на присвоение звания «Кандидат в мастера спорта».

Алексей обновил рекорд Карелии на этой дистанции, предыдущий установил Игорь Жулинский в 2005 году. Игорь пробежал за 24 часа 220 км 460 метров.