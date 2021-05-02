Спортсмен из Карелии стал чемпионом России по боксу

Карельский спортсмен Константин Опольский завоевал титул чемпиона России по боксу среди юниоров.

Об этом сообщили в Управлении физической культуры и спорта министерства образования и спорта Карелии.



Мастер спорта России Константин Опольский участвовал в чемпионате России по боксу среди юниоров 19-22 лет, который завершлся 2 мая в Серпухове. На ринг вышли более 220 сильнейших боксеров из 53 регионов страны.



Опольский провел пять боев и одержал в финале уверенную победу над спортсменом из Бурятии.