Спортсмен из Карелии стал Чемпионом России по легкой атлетике

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21-летний легкоатлет Андрей Лукин победил вчера в забеге на 200 метров на Чемпионате России, сообщает Минспорта республики.
Накануне в Чебоксарах завершился третий соревновательный день Чемпионата России по легкой атлетике. 21-летний Андрей Лукин из Карелии поднялся на первую ступеньку пьедестала, не дав шанса соперникам в забеге на 200 метров. На третьем для себя чемпионате страны карельский спортсмен показал результат 20,57 и сразу на 0,27 секунды улучшил личный рекорд.
Тренеры спортсмена - Анита Сигарева и Александр Смирнов.
Министерство спорта Карелии поздравило Андрея со значимой победой в спортивной карьере.
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