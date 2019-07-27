Спортсмен из Карелии стал Чемпионом России по легкой атлетике

21-летний легкоатлет Андрей Лукин победил вчера в забеге на 200 метров на Чемпионате России, сообщает Минспорта республики.

Накануне в Чебоксарах завершился третий соревновательный день Чемпионата России по легкой атлетике. 21-летний Андрей Лукин из Карелии поднялся на первую ступеньку пьедестала, не дав шанса соперникам в забеге на 200 метров. На третьем для себя чемпионате страны карельский спортсмен показал результат 20,57 и сразу на 0,27 секунды улучшил личный рекорд.

Тренеры спортсмена - Анита Сигарева и Александр Смирнов.

Министерство спорта Карелии поздравило Андрея со значимой победой в спортивной карьере.