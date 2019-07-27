Подписаться
Новости. Спорт
09:06, 27 Июля 2019
фото: Минспорта Карелии

Спортсмен из Карелии стал Чемпионом России по легкой атлетике

Загрузка...

21-летний легкоатлет Андрей Лукин победил вчера в забеге на 200 метров на Чемпионате России, сообщает Минспорта республики.

Накануне в Чебоксарах завершился третий соревновательный день Чемпионата России по легкой атлетике. 21-летний Андрей Лукин из Карелии поднялся на первую ступеньку пьедестала, не дав шанса соперникам в забеге на 200 метров. На третьем для себя чемпионате страны карельский спортсмен показал результат 20,57 и сразу на 0,27 секунды улучшил личный рекорд.

Тренеры спортсмена - Анита Сигарева и Александр Смирнов.

Министерство спорта Карелии поздравило Андрея со значимой победой в спортивной карьере.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.07.2019, 21:40
Диана Шурыгина обнажилась ради съемок в клипе
23.07.2019, 13:07
"Ребята поверили Дмитрию"
26.07.2019, 21:30
Вера Брежнева в стиле ню дефилировала по красной дорожке
23.07.2019, 21:03
ФОТО и ВИДЕО: Сильный пожар произошел на крыше ТЦ "Сигма" на Древлянке
22.07.2019, 21:05
Названы продукты, старящие организм
23.07.2019, 21:48
Пожарные эвакуировали из гипермаркета в Петрозаводске 214 человек

Аналитика

26.07.2019 13:19
Обществоведение
Лицензия как знак качества
Офтальмологический центр Карелии получил лицензию на оказание высокотехнологичной помощи.
Когда регионами руководят менеджеры 5
25.07.2019 09:56
Купил квартиру – получи деньги
24.07.2019 13:18
Никто не знает, что такое руны, а лес рубят китайцы 1
24.07.2019 10:51
Мусорная реформа в Карелии – что ожидает регион?
23.07.2019 13:03
Вся аналитика

Медиа

Соревнования по силовому экстриму SCL - Strongman Champion League "Богатыри мира" в Петрозаводске
21.07.2019 14:48
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»