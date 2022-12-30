Спортсмен из Карелии стал призером всероссийских соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина

Бронзовую медаль всероссийских соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина «Рождественское турне» завоевал спортсмен из Сортавалы Егор Зайцев.

Об этом сообщили в министерстве образования и спорта Карелии.

Зайцев стал призером первого этапа состязаний, прошедших в Пермском крае.



За победу боролись спортсмены из разных регионов России, а также из Белоруссии и Казахстана.

Второй и третий этапы пройдут в городе Чайковском.