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Спортсмен из Карелии завоевал «бронзу» на Первенстве России по настольному теннису

Новости. Спорт
18:20, 18 Ноября 2021
фото: © Паблик ВК «Спорт – норма жизни»

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Первенство России по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата проходило в Чебоксарах.

Как сообщается в паблике «Спорт – норма жизни», с 10 по 15 ноября в Чебоксарах Чувашской Республики состоялось Первенство России по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 17 регионов России.

Карелию представляли спортсмены Республиканской спортивной школы олимпийского резерва, воспитанники тренера Ольга Гавриловой.

По итогам стартов мастер спорта России Иван Шмуйло показал высокий уровень спортивной подготовки, завоевав бронзовую награду.

Достойно выступили Виолетта Терукова (4 место) и Дмитрий Крылов (7 место).

Всех спортсменов поздравили и пожелали новых ярких побед.

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