Спортсмен из Карелии завоевал два «золота» на чемпионате России (ВИДЕО)

Виталий Иванов дважды взял золотые медали на Чемпионате страны по лыжному двоеборью.

Как рассказали в Минспорта Карелии, спортсмен из Карелии Виталий Иванов завоевал две золотые медали на Чемпионате России по лыжному двоеборью.

Соревнования проходили на Олимпийском комплексе «Русские горки» в Сочи. На высшую ступень пьедестала Виталий поднялся сегодня, 4 октября.

По результатам прыжковой части (трамплин К-125) и гонки на лыжероллерах (10 км) Виталий набрал наибольшее количество баллов.

Ранее Виталий Иванов завоевал золотую медаль на трамплине на этих же соревнованиях.