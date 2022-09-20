Спортсмен из Карелии завоевал два «золота» на чемпионате России (ВИДЕО)

Виталий Иванов дважды взял золотые медали на Чемпионате страны по лыжному двоеборью.
Как рассказали в Минспорта Карелии, спортсмен из Карелии Виталий Иванов завоевал две золотые медали на Чемпионате России по лыжному двоеборью.
Соревнования проходили на Олимпийском комплексе «Русские горки» в Сочи. На высшую ступень пьедестала Виталий поднялся сегодня, 4 октября.
По результатам прыжковой части (трамплин К-125) и гонки на лыжероллерах (10 км) Виталий набрал наибольшее количество баллов.
Ранее Виталий Иванов завоевал золотую медаль на трамплине на этих же соревнованиях.
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