Спортсмен из Карелии завоевал медаль на чемпионате России по гребному спорту

Воспитанник сортавальской школы олимпийского резерва стал бронзовым призером чемпионата России, сообщили в Минспорта Карелии.

Воспитанник отделения академической гребли спортивной школы олимпийского резерва Сортавальского района Михаил Дятлов стал бронзовым призером чемпионата России по гребному спорту, завершившемуся сегодня, 17 августа, в Москве.

Михаил выступал в составе сборного экипажа мужской восьмёрки распашной с рулевым и выполнил норматив мастера спорта России.

Ранее сборная Карелии по американскому футболу вышла в финал Второй лиги и стала близка к первому золоту большого российского турнира.