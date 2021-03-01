Спортсмен из Карелии завоевал "серебро" на чемпионате по дзюдо

Борец из Карелии Егор Гадов занял второе место на первенстве Северо-Запада по дзюдо и пробился на чемпионат России, рассказал тренер спортсмена Леонид Лукьянов.

Спортсмен петрозаводского клуба "Апрель 2000" Егор Гадов в Выборге занял призовое место на первенстве Северо-Запада по дзюдо среди спортсменов до 23 лет.

В карельскую команду также вошли Дмитрий Бондарев из Петрозаводска, Андронаки Кристиан и Степанова Валерия из Медвежьегорска.

По итогам поединков отличный результат в весе до 81 кг показал дзюдоист Егор Гадов. Накануне соревнований ему был присвоен спортивный разряд - "кандидат в мастера спорта".

"Егор уверенно провел все схватки по кругу, уступил только своему давнему противнику из Ленинградской области Артему Литвинову. Занял второе место и вышел на Первенство России по дзюдо среди молодежи до 23 лет", - рассказал тренер Леонид Лукьянов.

Еще один спортсмен клуба "Апрель 2000" Дмитрий Бондарев выступил в весе до 73 кг. Он провел четыре схватки, но в поединке за третье место на последних секундах проиграл. В активе карельского борца самая короткая встреча турнира - победа за пять секунд над опытным противником из Ленобласти Доккой Эльмурзаевым. Набранные победы и занятое место позволят дзюдоисту получить разряд "кандидат в мастера спорта".

Медвежьегорские борцы, которых тренирует Владимир Крутник, также хорошо боролись. По итогам соревнований Валерия Степанова заняла второе места. Кристиан Андронаки уступил призовое место сопернику.