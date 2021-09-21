Спортсмен из Петрозаводска пробежал 100 км за 12 часов

Ветеран уголовно-исполнительной системы из Карелии Максим Кутузов принял участие во втором сверхмарафоне "Эверест" в Санкт-Петербурге.

Как рассказали в УФСИН по Карелии, Максим Кутузов на протяжении многих лет профессионально увлекается бегом, тренирует начинающих бегунов, постоянно принимает участие в региональных беговых марафонах.

В рамках сверхмарафона по мере своих сил и возможностей пробежали дистанцию длиною в 100 км в Московском парке Победы в Санкт — Петербурге. Максим Кутузов преодолел дистанцию в 100 км за 12 часов 18 минут. Он занял 11 место.

Ранее пристав из Карелии пробежал 21 километр по шоссе.