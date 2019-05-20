Спортсмен из Петрозаводска стал чемпионом мира по тхэквондо

Петрозаводчанин Владислав Ларин завоевал золотую медаль в весовой категории до 87 килограмм на чемпионате мира по тхэквондо в Манчестере.

Как сообщает РИА Новости, в финале Ларин победил бразильца Мартинса Соареса со счетом 19-9.

Обладателями бронзовых наград стали хорват Иван Сапина и китаец Сун Чжаосян.