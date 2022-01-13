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Спортсменка из Карелии получила одно из высочайших званий Минспорта России

Новости. Спорт
18:00, 13 Января 2022
фото: Минспорта Карелии

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Елизавете Тарасевич было присвоено звание «Почетный спортивный судья России».

Как рассказали в Минспорта Карелии, старшему тренеру СШОР № 5 Петрозаводска, судье международной категории Елизавете Тарасевич приказом Министерства спорта России было присвоено спортивное звание «Почетный спортивный судья России». Это одно из высочайших званий Министерства спорта России.

В сентябре этого года Елизавета судила соревнования по тхэквондо на Паралимпийских играх в Токио. В результате онлайн-голосования на портале World Taekwondo Елизавета Тарасевич была признана победителем конкурса «Best of 2021», став лучшим судьей Паралимпийских игр среди женщин.

В конкурсе участвовали выдающиеся олимпийские и паралимпийские спортсмены, судьи и тренеры. На премию в категории «Лучший тренер» также был номинирован Сергей Петров, воспитавший олимпийского чемпиона Владислава Ларина.

Ранее Елизавета Тарасевич была признана лучшим судьей паралимпийских игр среди женщин, победив в результате онлайн-голосования на портале World Taekwondo в конкурсе «Best of 2021».

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