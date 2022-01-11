Представительница Карелии признана лучшим судьей паралимпийских игр среди женщин

Елизавета Тарасевич попала в число победителей конкурса Всемирного тхэквондо.

Как рассказали в паблике «Петрозаводск спортивный», представительница Карелии, тренер Спортивной школы олимпийского резерва № 5 Петрозаводска была признана лучшим судьей паралимпийский игр среди женщин. Победителей Best of 2021 объявил Всемирный турнир по тхэквондо. В конкурсе участвовали выдающиеся олимпийские и паралимпийские спортсмены, судьи и тренеры. В рекордно короткие сроки тысячи онлайн-голосов присудили награду самым достойным.

Голосование было открыто для публики 4 января и должно было оставаться открытым в течение десяти дней, но для подачи максимального количества голосов потребовалось всего два дня.

Ранее «Столица» писала о том, что старший тренер отделения тхэквондо спортивной школы олимпийского резерва № 5 Елизавета Тарасевич назначена международным судьей на Паралимпийские игры в Токио.