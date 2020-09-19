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Спортсменка из Карелии заняла второе место на "Московском марафоне"

Новости. Спорт
16:16, 20 Сентября 2020
фото: Минспорта Карелии
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Мастер спорта по легкой атлетике Елизавета Ерохина из Карелии заняла второе место на "Московском марафоне" и установила личный рекорд.

В столице сегодня состоялось крупнейшее беговое событие России - "Московский марафон". Десятки тысяч человек со всей России вышли на старт, чтобы пробежать 42,2 км или 10 км. Маршрут забега проходил по центру города: по набережным Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и Театральному проезду, под стенами Кремля.

Как сообщили в Минспорта Карелии, карельская спортсменка, мастер спорта по легкой атлетике Елизавета Ерохина заняла второе место и установила личный рекорд - 42 км за 2.35,36.

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