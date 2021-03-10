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Спортсменка из Петрозаводска стала бронзовым призером чемпионата России по тхэквондо

Новости. Спорт
17:40, 11 Марта 2021
фото: © Министерство образования и спорта Карелии
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София Лисаченко завоевала бронзовую медаль на первенстве России до 21 года.

Как передает паблик "Петрозаводск Спортивный", на первенстве России по тхэквондо (ВТФ) среди молодежи до 21 года, проходящем в Краснодарском крае, воспитанница спортшколы № 5 Петрозаводска, мастер спорта России София Лисаченко завоевала бронзовую медаль.

В весовой категории среди женщин до 49 кг София уверенно провела три поединка. Первый завершила досрочно, во втором победила действующую чемпионку Европы. Но за выход в финал один балл проиграла представительнице из Санкт-Петербурга.

Это первое выступление спортсменки практически во взрослой возрастной группе, и сразу серьезный успех, который в полной мере разделил наставник Софии, заслуженный тренер Карелии Игорь Богданов.

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