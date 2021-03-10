Спортсменка из Петрозаводска стала бронзовым призером чемпионата России по тхэквондо

София Лисаченко завоевала бронзовую медаль на первенстве России до 21 года.

Как передает паблик "Петрозаводск Спортивный", на первенстве России по тхэквондо (ВТФ) среди молодежи до 21 года, проходящем в Краснодарском крае, воспитанница спортшколы № 5 Петрозаводска, мастер спорта России София Лисаченко завоевала бронзовую медаль.

В весовой категории среди женщин до 49 кг София уверенно провела три поединка. Первый завершила досрочно, во втором победила действующую чемпионку Европы. Но за выход в финал один балл проиграла представительнице из Санкт-Петербурга.

Это первое выступление спортсменки практически во взрослой возрастной группе, и сразу серьезный успех, который в полной мере разделил наставник Софии, заслуженный тренер Карелии Игорь Богданов.