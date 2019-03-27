Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Спорт
18:40, 27 Марта 2019
фото: администрация Петрозаводска

Спортсменка из Петрозаводска выиграла" бронзу" на Кубке России по плаванию

Загрузка...

Воспитанница тренеров Михаила Ковальчука и Ларисы Мамоновой Зоя Киселева стала призером отборочного этапа соревнований Кубка России, сообщается на сайте администрации Петрозаводска.

Состязания по плаванию проводятся с 26 по 28 марта в семи городах страны. В заплывах определяются кандидаты для выступлений в финальных соревнованиях за Кубок России.

В отборочных соревнованиях в Сыктывкаре, где участвуют сильнейшие пловцы всего Северо-Запада, наша спортсменка стала третьей в заплывах стилем "брасс" на дистанции 50 метров.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-03-27 18:55:07
В чем польза для общества девочки и ейных двух тренеров ? Полагаю, что это ущерб для бюджета и налогоплательщиков. Кормить трех дармоедов.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.03.2019, 19:40
Поклонники обсуждают "округлившуюся" 47-летнюю Леру Кудрявцеву
23.03.2019, 13:00
ВИДЕО: В Петрозаводске сотрудники ГИБДД ведут скрытое наблюдение за водителями
23.03.2019, 21:40
Звезды Comedy Woman сделали фото 18+
23.03.2019, 14:46
ФОТО и ВИДЕО: Участники митинга в Петрозаводске потребовали отставки действующей власти
26.03.2019, 09:21
Водителей Петрозаводска ждут "сплошные" проверки ГИБДД
25.03.2019, 07:15
РПЦ планирует вернуть здание Дома офицеров в Петрозаводске

Аналитика

25.03.2019 14:18
Капитал
Войница против Минсельхоза: приказ оспорят в суде 2
Жители рунопевческой деревни на севере Карелии встали на защиту озера от форелеводов.
"Нам не нужна такая стабильность!" 3
25.03.2019 11:50
МегаФон отчитался о росте скачиваемого трафика
22.03.2019 16:22
"Ну, вы, ребята, даете!" 10
22.03.2019 12:33
Кэшбэк как новая "фишка" мобильной связи
20.03.2019 10:10
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 16:14
Личное мнение
"Слышать со сцены столь слабый язык становится уже обидно" 2
Члены Совета карелов, вепсов и финнов при главе Карелии предпочли обсуждать уровень владения финским языком актеров Национального театра, но не закрытие школ в карельских деревнях и селах.
Лед тронулся 3
26.03.2019 11:49
Из жизни фруктов 4
19.03.2019 14:09
Никто, кроме нас 1
18.03.2019 12:32
архив чтиво

Медиа

"СТОП-КАДР" с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
22.03.2019 10:22
все фото и видео

Опрос

Нужно ли отдать РПЦ Дом офицеров в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»