Спортсменка из Петрозаводска выиграла" бронзу" на Кубке России по плаванию

Воспитанница тренеров Михаила Ковальчука и Ларисы Мамоновой Зоя Киселева стала призером отборочного этапа соревнований Кубка России, сообщается на сайте администрации Петрозаводска.

Состязания по плаванию проводятся с 26 по 28 марта в семи городах страны. В заплывах определяются кандидаты для выступлений в финальных соревнованиях за Кубок России.

В отборочных соревнованиях в Сыктывкаре, где участвуют сильнейшие пловцы всего Северо-Запада, наша спортсменка стала третьей в заплывах стилем "брасс" на дистанции 50 метров.