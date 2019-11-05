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Новости. Спорт
17:40, 05 Ноября 2019
фото: пресс-служба правительства Карелии

Спортсменка из Петрозаводска завоевала медаль на Чемпионате мира по гребле

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С 1 по 3 ноября в Гонконге состоялся Чемпионат мира по прибрежной гребле, сообщили в Минспорта Карелии.

Спортсменка из Лахденпохского района Александра Большакова участвовала в соревнованиях в составе сборной России.

Женская четверка (Иноземцева Юлия, Лебедева Елена, Большакова Александра, Волгина Юлия, Панькова Елизавета) стала серебряными призерами чемпионата.

Напомним, спортсмен из Карелии выиграл чемпионат Европы по тхэквондо.

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