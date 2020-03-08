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Спортсменки из Карелии побеждают на соревнованиях по фитнес-аэробике

Новости. Спорт
14:52, 08 Марта 2020
фото: Министерство спорта Республики Карелия / ВК
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Сборная команда Карелии с успехом выступает на Первенстве СЗФО и ЦФО по фитнес-аэробике, сообщают в министерстве спорта республики.

С 6 по 9 марта карельские спортсменки, воспитанницы спортивной школы №1 Петрозаводска принимают участие в Первенстве Северо-Западного и Центрального федеральных округов России по фитнес-аэробике. Старты проходят в Ярославле.

В дисциплине "Аэробика", 14-16 лет, карельские команды заняли все три призовых места: золото – "Драйв", серебро – "Спринт", бронза – "Стайл". Спортсменки тренируются у Любови Смирновой и Яны Гавриловой.

В возрастной категории 11-13 лет команда "Глори" заняла первое место. Тренеры - Ксения Гольдфейн и Виктория Канаева.

В категори "аэробика 5 человек, 11-13 лет" команда "Ириски" на 5 месте, в категории "аэробика 5 человек, 14-16 лет" - команда "Карамельки" пятая. Тренер - Зоя Бойцова.

Ранее сообщалось, что боксер из Карелии завоевал "золото" на всероссийских соревнованиях.

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