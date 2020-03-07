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Боксер из Карелии завоевал "золото" на всероссийских соревнованиях

Новости. Спорт
10:31, 08 Марта 2020
фото: Министерство спорта Республики Карелия / ВК
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Боксер из Петрозаводска Максим Макаров завоевал золотую медаль на соревнованиях, проходивших в Твери.

С 4 по 7 марта в Твери проходили XIX Всероссийские соревнования по боксу класса "А" памяти первого мастера спорта СССР по боксу в Тверской области Виталия Карелина. Боксер из Петрозаводска Максим Макаров завоевал там золотую медаль. Об этом сообщает министерство спорта республики.

В финале карельский спортсмен одержал победу над мастером спорта из Москвы Виктором Кулдошиным. 

На этих соревнованиях Максим Макаров подтвердил выполнение норматива "мастер спорта России по боксу". Боксер из Петрозаводска Заки Акберов завоевал бронзовую медаль.

Тренером спортсменов Максима Макарова и Заки Акберова является Виталий Дралюк.

Ранее сообщалось, что боксеры из Карелии завоевали "золото" и "серебро" на турнире в Эстонии

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