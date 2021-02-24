Спортсменки из Карелии привезли "золото" из Калининграда

Высокие результаты позволили тхэквондисткам пробиться в финал Спартакиады среди молодёжи, сообщили в администрации Петрозаводска.

На этой неделе в Калининграде завершились соревнования Северо-Западного Федерального округа среди юниоров и II этап Спартакиады молодежи по тхэквондо ВТФ. В них приняли участие воспитанницы Спортивной школы олимпийского резерва № 5 и по итогам состязаний завоевали золотые медали.

Первое место в весовой категории до 49 кг заняла София Лисаченко. Девушку тренирует Игорь Богданов. Ещё одно "золото", в категории 57 кг, выиграла Екатерина Квартальная. Её тренирует Илья Суслов.

Благодаря победе на соревнованиях девушки завоевали путёвки в финал Спартакиады среди молодёжи, которая пройдёт летом этого года в Казани. Всего в соревнованиях в Калининграде приняли участие 40 представителей шести регионов СЗФО в возрасте от 15 лет до 21 года.