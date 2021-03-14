Спортсменки из Карелии стали лидерами на всероссийских соревнованиях

Карельские ориентировщицы завоевали медали на Первенстве в Архангельской области, рассказали в пресс-службе правительства Карелии.

Сборная Карелии принимает участие во всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию на лыжах, которые проходят в Архангельской области.

Первый день стал успешным для наших землячек. Александра Русакова завоевала серебряную медаль в категории "элита", а Валерия Мокринская стала лучшей на Первенстве России среди девушек до 15 лет.

Напомним, в феврале Александра Русакова вошла в десятку лучших в одной из дисциплин на чемпионате мира по спортивному ориентированию, проходившему в Эстонии.