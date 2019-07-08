18:20, 08 Июля 2019
Спортсменки из Петрозаводска взяли "серебро" на соревнованиях по триалону в Финляндии
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Женская команда "Citylink Triathlon Team" заняла второе место в мировом этапе состязаний по триатлону, сообщили в администрации Петрозаводска.
Соревнования проходили в городе Лахти.
Петрозаводск представляли Ксения и Александр Савостьяновы, Анна и Максим Каштановы (личное первенство), а также команда "Citylink Triathlon Team" (плавание - Александра Конкка, велосипед - Наталья Шах, бег - представительница бегового клуба "RunStart" Ольга Баташова).
Из девяти финишировавших женских команд петрозаводчанки заняли второе место, всего на четыре секунды уступив победительницам из Финляндии.
Подробнее о соревнованиях – на сайте "Петрозаводск спортивный".
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