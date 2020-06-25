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Спортсмены из Карелии готовятся к всемирной летней универсиаде 2023 года

Новости. Спорт
13:46, 26 Июня 2020
фото: © администрация Петрозаводска
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В список потенциальных участников соревнований включены 70 спортсменов, сообщили в Минспорта Карелии.

Министерство спорта Карелии составило список перспективных карельских спортсменов – возможных кандидатов для участия в универсиаде в Екатеринбурге. На сегодняшний день в список включены 70 спортсменов, его формирование будет продолжено до начала отборочных мероприятий универсиады.

В рамках межведомственного взаимодействия при подготовке спортсменов будут использованы спортивные объекты Петрозаводского государственного университета и министерства спорта республики на безвозмездной основе, а также определены необходимые меры поддержки кандидатов на участие в Универсиаде: медико-биологическое, антидопинговое обеспечение и комплекс восстановительных мероприятий.

В программу Всемирных летних универсиад входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика.

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