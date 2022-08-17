Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья под дождем проехали трассу в Петрозаводске

В Карелии стартовал Кубок России по спортивному ориентированию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Как рассказали в республиканском Центре спортивной подготовки, в столице Карелии стартовал Кубок России по спортивному ориентированию для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В Петрозаводск прибыли сильнейшие представители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Пскова, Липецка, Нижнего Новгорода и других городов страны — всего около 40 спортсменов, в числе которых мастера спорта, в том числе международного класса, чемпионы России и Европы. Карельская команда состоит из 8 человек.

В Карелии в рамках Кубка спортсменам предстоит пройти 3 трассы — в Петрозаводске, на Сямозере и в Шелтозере.

Во второй день соревнований Петрозаводск накрыл дождь, но и он не помешал спортивной борьбе.

«В Петрозаводске таких трасс недостаточно, поэтому два маршрута организовали в районах Карелии. Это интересные и доступные трассы — к ним ведут тропинки, по которым можно свободно проехать на коляске. Кроме этого, с дороги хорошо видны объекты, — объяснил главный тренер сборной Карелии Михаил Севастьянов и уточнил, — «главный смысл этих соревнований — не в физической силе, а в правильном выполнении технического задания, в том числе — на время».