Спортцентр в Карелии не выплачивал зарплату работникам

В Карелии государственная инспекция труда обнаружила нарушения, допущенные руководством профессионального образовательного учреждения "Медвежьегорский районный спортивно-технический центр".

В ходе мероприятия была выявлена задолженность по заработной плате за март 2019 года в размере 112 тысяч рублей перед 7 работниками.

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