Справки о прививке от коронавируса все чаще требуют при трудоустройстве

Работодатели в России летом 2021 года стали чаще требовать у соискателей сертификат о прививке от COVID-19 либо наличие отрицательного ПЦР-теста.

Это следует из исследования сервиса по подбору персонала hh.ru, поступившего в РБК. Эксперты проанализировали размещенные с января по 23 июня резюме и вакансии.



«Со стороны работодателей упоминания требований к наличию теста/вакцины от COVID-19 или готовности провести тестирование за счет компании выросли на 58% с начала года и в июне 2021 г. достигли почти 2 тыс.», — отмечается в сообщении.



Чаще всего подобные требования можно встретить в вакансиях в сферах медицины и фармацевтики, продаж, строительства, транспорта и логистики, туризма и гостинично-ресторанного бизнеса.

А что об этом говорят сами кандидаты на вакансии, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».