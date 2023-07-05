Спрей-пластик и светоотражающие стеклянные шарики освежили разметку федеральных дорог Карелии

На федеральных дорогах Карелии полностью обновлена осевая горизонтальная разметка, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кола».

Как рассказали в Упрдор «Кола», более полутора тысяч километров линий осевой горизонтальной разметки были обновлены с начала весенне-летнего сезона на федеральных автодорогах Карелии – за исключением участков, где предусмотрены работы по ремонту дорожного полотна.

В зависимости от интенсивности движения дорожную разметку нанесли в технологиях «спрей-пластик» и «термопластик».

Сейчас дорожники наносят на дорожное покрытие продольные краевые линии. Специалисты используют быстросохнущую краску и светоотражающие стеклянные шарики. За смену одна бригада рабочих успевает обновить до 30 километров краевой разметки. Работы планируют завершить в течение месяца, уточнили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кола».

Кроме того, обновляется разметка на пешеходных переходах, восстанавливаются поперечные шумовые полосы перед аварийно-опасными участками трасс, а также пиктограммы-указатели.