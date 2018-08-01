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Новости. Спорт
17:20, 01 Августа 2018

Спринтер из Петрозаводска завоевал "серебро" на Всероссийских соревнований

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Легкоатлет Андрей Лукин завоевал серебряную медаль Летней спартакиады молодежи России, сообщили в администрации Петрозаводска.

Соревнования проходили в Челябинске. Успешным для воспитанника тренеров спортивной школы олимпийского резерва №3 Петрозаводска Аниты Сигаревой и Александра Смирнова стал финальный этап Летней спартакиады по легкой атлетике.

В беге на 200 метров Андрей уступил только представителю Вологодской области, третье место занял спортсмен из Санкт-Петербурга.

Напомним, что в начале июля на Первенстве России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок в возрасте до 23 лет Андрей Лукин стал победителем в беге на 200 метров, а в беге на 100 метров занял 4-е место.

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