Спринтер из Петрозаводска завоевал "серебро" на Всероссийских соревнований

Легкоатлет Андрей Лукин завоевал серебряную медаль Летней спартакиады молодежи России, сообщили в администрации Петрозаводска.

Соревнования проходили в Челябинске. Успешным для воспитанника тренеров спортивной школы олимпийского резерва №3 Петрозаводска Аниты Сигаревой и Александра Смирнова стал финальный этап Летней спартакиады по легкой атлетике.

В беге на 200 метров Андрей уступил только представителю Вологодской области, третье место занял спортсмен из Санкт-Петербурга.

Напомним, что в начале июля на Первенстве России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок в возрасте до 23 лет Андрей Лукин стал победителем в беге на 200 метров, а в беге на 100 метров занял 4-е место.