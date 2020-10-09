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Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом

Новости. Общество
21:05, 09 Октября 2020
фото: © РИА Новости / Алексей Даничев
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Пик заболеваемости коронавирусом в России придется на начало ноября, следует из прогноза Сбера.

Прогноз составлен на базе эпидемиологического симулятора, при помощи математической модели SEIR. Об этом сообщает RNS со ссылкой на портал "Сбериндекс".

Согласно данным прогноза, при соблюдении мер профилактики коронавируса пик заболеваемости придется на 8 ноября, когда прирост новых случаев составит 16 864 человека. В случае, если граждане будут часто нарушать меры безопасности, пик наступит 12 ноября с суточным приростом в 21 968 заболевших в сутки.

Если граждане будут вести себя "как обычно", то пик заболеваемости ожидается также 8 ноября, но количество заболевших в сутки составит 23 325 человек.

При этом, как следует из данных Сбера, в Москве пик заболеваемости может наступить значительно раньше. При соблюдении мер профилактики он ожидается 17 октября с суточным приростом в 4 812 заболевших. Если москвичи совершенно не будут соблюдать меры безопасности, то пик ожидается 24 октября с 7 969 заболевшими в сутки.

По данным оперативного штаба на 8 октября, в России за сутки число случаев выявления коронавируса выросло на 11 493 – до 1 260 112. За весь период выздоровели 1 002 329 человек, зарегистрировано 22 056 летальных исходов, связанных с коронавирусом.

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