Спрос на тыквы накануне Хэллоуина в России упал вдвое

По прогнозу в 2022 году спрос упадет на 55%, сообщили аналитики.

В последние годы россияне теряют интерес к покупке тыкв перед Хэллоуином.

Традиционно на последнюю неделю перед праздником приходится в среднем 15% от всех осенних покупок тыкв, но спрос на них год от года снижается.

В 2022 году количество покупок тыкв за этот период вырастет на 26% по сравнению с предыдущей неделей. В 2021 году этот показатель вырос на 49%, а в 2020 году — на 72%.



При этом интерес населения страны в последние несколько лет становится все ниже. В 2021 году по сравнению с 2020-ым количество покупок снизилось на 22%. По прогнозу в 2022 году спрос упадет еще на 55%.



Согласно данным аналитического проекта, спрос на тыквы накануне Хэллоуина влияет и на рост цен. В среднем в 2020―2021 годах на последней неделе октября тыквы дорожали на 10% по сравнению с предыдущей неделей.



В 2022 году рост цен будет не таким заметным — около 5%, а средний чек на покупку главного атрибута праздника составит 133 рубля.

После Хэллоуина цены на тыквы резко снижаются: в 2020—2021 годах падение составляло 20%. Спрос уменьшается еще сильнее в начале ноября: в 2020–2021 годах показатель упал в 1,7 раза. По прогнозу, в этом году спрос уменьшится на 20%.

В 2022 году самый высокий средний чек на тыквы среди крупных городов прогнозируется в Новосибирске: 174 рубля, рост за год на 50%. На втором месте Самара, где в 2022 году цены вырастут на 41%, до 160 рублей.